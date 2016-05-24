Оскандалившийся "Миротворец" опубликовал новый список журналистов, на этот раз - "сотрудничающих с РФ".

Об этом говорится на сайте проекта и на его странице в Facebook.

"Публикуем очередной список аккредитованных иностранных журналистов, сотрудничающих со страной-агрессором, финансирующей международный терроризм и оккупировавшей часть территорий Украины", - отмечается в сообщении.

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В список вошли данные 293 сотрудников СМИ, среди которых - четыре украинских журналиста, в том числе корреспондент УНИАН Роман Цимбалюк, известный своими "неудобными" вопросами к российскому руководству.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос Цимбалюка о том, сколько граждан России погибли в боях на Донбассе, независимо от их юридического статуса.

Смотреть с 10:00 и 51:15.

В декабре 2014 года Путин, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН в РФ, рассказал, когда Россия закончит свою операцию в Украине и когда выпустит из тюрьмы украинскую летчицу Надежду Савченко.

Кроме того, во время прошлогодней пресс-конференции Путина Цимбалюк передал президенту РФ приветствие от задержанных на Донбассе российских ГРУшников Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

Как сообщал УНИАН, 10 мая на сайте "Миротворец" был опубликован список украинских и иностранных сотрудников СМИ, которые получали аккредитацию так называемой "ДНР" в период 2014-2016 годов. Кроме имен журналистов, обнародованы их телефонные номера, электронная почта и период пребывания на оккупированных территориях.

Публикация вызвала возмущение представителей журналистского сообщества, а также разногласия в руководстве Министерства информационной политики. Ее осудили, в частности, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович.

Министр внутренних дел Арсен Аваков же в резкой манере осудил самих же журналистов в том, что те аккредитовывались у террористов, фактически связав публикацию данного списка с публикацией в СМИ "подноготной офшоров и деталей о семьях расследуемых персонажей".

Но 20 мая скандальный сайт "Миротворец" опубликовал обновленный список журналистов, аккредитованных боевиками "ДНР" в 2014-2016 годах.