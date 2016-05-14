Аваков о журналистах, чьи данные "слил" "Миротворец": сами решили сотрудничать с оккупантами

Соответствующую запись он сделал на своей странице в Facebook.

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"Да, я не признаю ни "ДНР", ни "ЛНР", ни крымскую автономию в составе России! Я считаю невозможным любые контакты с самозваными оккупационными властями – невозможными и аморальными. Я так считаю! Это мое решение и мое мировоззрение, - на котором строится моя позиция по многим вопросам. У кого-то может быть иной резон – и это ваш выбор – сотрудничайте с оккупационными властями? Регистрируйтесь у Безлеров и Гиркиных, убивших сотни патриотов – это ваш выбор.. Но только не прячьте это ваш выбор, обвиняя ребят из сайта Миротворец. Волонтеры сайта Миротворец - сделали свой выбор – бороться с оккупационными властями, а не регистрироваться у них для работы", - написал он.

По его словам, против волонтеров сайта подняли "неадекватный вой".

"Выяснилось, что среди вскрытых бумаг что-то нехорошо для цеха? Ни этот ли цех говорит о вне избирательной открытости? Или тут можно, а тут нельзя? ...тут читаем, а тут рыбу заворачиваем.. тут публикуем подноготную офшоров и детали о семьях расследуемых персонажей - а тут - переходим в стенания от собственноручно предоставленных данных оккупационным властям. Кому-то досадно, что эти данные расположены на соседних страничках со списками боевиков, завербованных для диверсионных рейдов по нашей территории? . Это их выбор. И не Миротворец тут виной. Выбор это был тогда сделан, когда журналисты сами передали свои данные бандитам из оккупационного режима", - считает Аваков.

Аваков также подчеркнул, что "не слышал и сотой доли стенаний, когда вражеские сайты публиковали списки добробатов и патриотов, переданные им предателями".

Читайте такжеОБСЕ обеспокоена безопасностью аккредитованных в "ДНР" журналистов из-за публикации их данных

Как сообщал УНИАН, сайт "Миротворец" опубликовал персональные данные журналистов украинских и западных СМИ, аккредитованных в так называемой "ДНР". В этой базе данных содержалось 4068 имен.

Журналистское сообщество выразило возмущение по поводу таких действий.

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту обнародования в интернете личных данных журналистов.

13 мая центр "Миротворец" заявил о закрытии своего сайта.