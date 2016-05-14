Аваков о журналистах, чьи данные "слил" "Миротворец": сами решили сотрудничать с оккупантами
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отреагировал на скандал вокруг сайта "Миротворец", который возник вследствие того, что на сайте обнародовали персональные данные журналистов, которые работали на оккупированных территориях на Донбассе.
Соответствующую запись он сделал на своей странице в Facebook.
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"Да, я не признаю ни "ДНР", ни "ЛНР", ни крымскую автономию в составе России! Я считаю невозможным любые контакты с самозваными оккупационными властями – невозможными и аморальными. Я так считаю! Это мое решение и мое мировоззрение, - на котором строится моя позиция по многим вопросам. У кого-то может быть иной резон – и это ваш выбор – сотрудничайте с оккупационными властями? Регистрируйтесь у Безлеров и Гиркиных, убивших сотни патриотов – это ваш выбор.. Но только не прячьте это ваш выбор, обвиняя ребят из сайта Миротворец. Волонтеры сайта Миротворец - сделали свой выбор – бороться с оккупационными властями, а не регистрироваться у них для работы", - написал он.
По его словам, против волонтеров сайта подняли "неадекватный вой".
"Выяснилось, что среди вскрытых бумаг что-то нехорошо для цеха? Ни этот ли цех говорит о вне избирательной открытости? Или тут можно, а тут нельзя? ...тут читаем, а тут рыбу заворачиваем.. тут публикуем подноготную офшоров и детали о семьях расследуемых персонажей - а тут - переходим в стенания от собственноручно предоставленных данных оккупационным властям. Кому-то досадно, что эти данные расположены на соседних страничках со списками боевиков, завербованных для диверсионных рейдов по нашей территории? . Это их выбор. И не Миротворец тут виной. Выбор это был тогда сделан, когда журналисты сами передали свои данные бандитам из оккупационного режима", - считает Аваков.
Аваков также подчеркнул, что "не слышал и сотой доли стенаний, когда вражеские сайты публиковали списки добробатов и патриотов, переданные им предателями".
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Как сообщал УНИАН, сайт "Миротворец" опубликовал персональные данные журналистов украинских и западных СМИ, аккредитованных в так называемой "ДНР". В этой базе данных содержалось 4068 имен.
Журналистское сообщество выразило возмущение по поводу таких действий.
Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту обнародования в интернете личных данных журналистов.
13 мая центр "Миротворец" заявил о закрытии своего сайта.