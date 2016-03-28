"Бандеровщина" на РоссТВ: у Путина не смогли ответить журналисту УНИАН о количестве погибших россиян на Донбассе (видео)

Об этом его спросил журналист УНИАН Роман Цимбалюк во время программы "Право знать".

Журналист на своей странице в Facebook пишет, что хотел выяснить, данный вопрос. "Ведь нам - украинцам - по большому счету, не так и важно, кадровый военный или мародер из России поехал к нам "защищать русский мир" - на спусковой крючок они нажимают одинаково и несут смерть одинаково. В любом случае обеспечивает это российского государство", - рассказывает Цимбалюк.

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Он пишет, что единственное место на планете, где судьба россиян никого не интересует, - Донбасс.

"Ответа не получил, но по московским меркам устроил "бандеровщину" высшего уровня. Не принято тут задавать такие вопросы, тем более публично. При фразе "российский оккупационный корпус" бабушки и дедушки, которые по команде хлопают, начали неодобрительно стонать", - подытожил журналист.

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