Журналист УНИАН передал Путину приветствие от задержанных ГРУшников (видео)
Журналист УНИАН Роман Цимбалюк передал Путину приветствие от задержанных на Донбассе российских ГРУшников Александра Александрова и Евгения Ерофеева.
Это произошло во время пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.
Цимбалюк обратился к российскому президенту: "В контексте неоднократных утверждений относительно того, что на Донбассе нет военных РФ, хотел передать привет от Ерофеева и Александрова".
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Путин ответил, что никогда не отрицал, что на Донбассе есть россияне.
Когда украинец поинтересовался у Путина, планируется ли обмен украинских политзаключенных, в частности, Надежды Савченко, Олега Сенцова и Александра Кольченка, политик ответил, что обмен должен быть равноценным.
Видео. Роман Цимбалюк, украинский журналист, задает наущдобные вопросы Путину на пресс-конференции в Москве:Posted by Евромайдан – EuroMaydan on 17 декабря 2015 г.