Журналист УНИАН передал Путину приветствие от задержанных ГРУшников (видео)

Это произошло во время пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Цимбалюк обратился к российскому президенту: "В контексте неоднократных утверждений относительно того, что на Донбассе нет военных РФ, хотел передать привет от Ерофеева и Александрова".

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Путин ответил, что никогда не отрицал, что на Донбассе есть россияне.

Когда украинец поинтересовался у Путина, планируется ли обмен украинских политзаключенных, в частности, Надежды Савченко, Олега Сенцова и Александра Кольченка, политик ответил, что обмен должен быть равноценным.