"Миротворец" опубликовал новый список аккредитованных в "ДНР" журналистов, "извинившись" за неполноту предыдущего

В сообщении об этом авторы сайта также "извинились" за то, что опубликованная ранее версия списка была "не первой свежести" и содержала данные о меньшем количестве журналистов.

"12.05.2016 г. на сайте центра "Миротворец" был опубликован список журналистов, аккредитованных террористической организацией "ДНР". После публикации мы увидели, какой общественный интерес и обсуждения вызвал опубликованный список. Многие журналисты требовали от нас извинений и мы, наконец, поняли, почему. По этому поводу коллектив центра приносит свои искренние извинения, поскольку список действительно оказался не первой свежести", - сказано в нем.

"Миротворец" отмечает, что опубликованный ранее список был получен от "министра информации ДНР" Елены Никитиной (Пушилиной) в декабре месяце 2015 года, однако более свежий список, полученный от ее заместителя ("в целях конспирации" сайт его фамилию не разглашает), датирован февралем 2016 года.

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В понимании создателей "Миротворца" информация об аккредитованных "ДНР" журналистах публикуется в соответствии со статьей 17 Конституции Украины, согласно которой защита суверенитета и территориальной целостности Украины, обеспечение ее экономической и информационной безопасности являются важнейшими функциями государства, делом всего украинского народа, а также со статьей 29 закона Украины "Об информации" ("Распространение общественно необходимой информации").

Согласно этой статье, информация с ограниченным доступом может быть распространена, если она является общественно необходимой, то есть предметом общественного интереса, и право общественности знать эту информацию преобладает потенциальный вред от ее распространения. В свою очередь, предметом общественного интереса считается информация, которая свидетельствует об угрозе государственному суверенитету, территориальной целостности Украины; обеспечивает реализацию конституционных прав, свобод и обязанностей; свидетельствует о возможности нарушения прав человека, введения общественности в заблуждение, вредных экологических и других негативных последствиях деятельности физических или юридических лиц и т.д.

Как сообщал УНИАН, 10 мая на сайте "Миротворец" был опубликован список украинских и иностранных сотрудников СМИ, которые получали аккредитацию так называемой "ДНР" в период 2014-2016 годов. Кроме имен журналистов, обнародованы их телефонные номера, электронная почта и период пребывания на оккупированных территориях.

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Публикация вызвала возмущение представителей журналистского сообщества, а также разногласия в руководстве Министерства информационной политики. Ее осудили, в частности, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович.

Министр внутренних дел Арсен Аваков же в резкой манере осудил самих же журналистов в том, что те аккредитовывались у террористов, фактически связав публикацию данного списка с публикацией в СМИ "подноготной офшоров и деталей о семьях расследуемых персонажей".