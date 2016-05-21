Парубий выступает за создание Балто-Черноморского союза

Об этом он сказал в интервью телеканалу “Рада”.

Он отметил, что интегрируясь в европейские структуры Украина должна быть “одним из центров принятия решений, одним из центров влияния как большое мощное государство”.

Парубий высказал идею работы над тем, чтобы “искать площадку для создания Балто-Черноморского союза как такого геополитического пространства, которое может иметь свой отдельный вес и в вопросе политического сотрудничества, и в вопросе экономического сотрудничества, и в вопросе оборонной сферы”.

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При этом он считает, что в частности Польша, Литва, которые поддержали Украину в борьбе с путинской агрессией, также заинтересованы “в этом формате”. “Сейчас я провожу соответствующие необходимые политические дискуссии. Есть разные пути для того, чтобы эту площадку сделать действенной и эффективной, но считаю, что эта идея Балто-Черноморского союза, как одного из форматов европейской интеграции Украины является чрезвычайно перспективной, важной для нашего государства”.