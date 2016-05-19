В Украине осталось переименовать около 10 населенных пунктов и Кировоград – Вятрович

Об этом радио "Свобода" сообщил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Как сообщил Вятрович, сегодня Верховная Рада вместе с Днепропетровском и Днепродзержинском дала новые названия более 300 населенным пунктам, таким образом, по его словам, процесс декоммунизации в Украине подходит к концу.

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Одновременно Вятрович отметил, что считает недопустимым сохранение советских названий населенных пунктов с изменением семантики, как это предлагали в Днепропетровске и Комсомольске, что в Полтавской области.

«Мы исходили из двух критериев: предложения общественности и возможность возвращения исторических названий. Если не было предложений от общественности или были предложения такие, как в Комсомольске, где заявляли – давайте поменяем смысл названия и будем называться в честь не комсомольцев, а "молодых, энергичных людей" и так далее, то в таких случаях вступали в действие наши предложения, которые базировались на истории или исторической топонимике. Мы вышли на завершающий этап декоммунизации», – сказал он.

Кроме того, в институте национальной памяти уточнили, что новое название Днепропетровска на украинском языке будет звучать как «Днепр», а на русском – «Днипро».

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада переименовала город Днепропетровск на Днепр. За соответствующий проект постановления проголосовали 247 народных депутатов. Кроме того, сегодня депутаты переименовали ряд городков и сел, всего 300 населенных пунктов. Решение принято на выполнение закона о декоммунизации.