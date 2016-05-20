Новым послом Польши в Украине станет Ян Пекло

Как отмечает Польское радио со ссылкой на издание Gazeta Wyborcza, послов назначает президент Польши по предложению главы МИД с учетом позиции Комиссии по иностранным делам Сейма.

Читайте такжеПольша поможет ВСУ в подготовке разведчиков - Муженко

Свое согласие должны также дать страны, в которой должны быть аккредитованы новые послы.

Ожидается, что смена посла в Украине состоится во второй половине года.

Ян Пекло является известным польским публицистом, исполнительным директором фонда Польско-украинского сотрудничества PAUCI.

На данный момент послом Польши в Украине является историк и дипломат Генрик Литвин.

Ян Пекло - один из инициаторов рапорта о российских военных преступлениях на Донбассе. Как журналист описывал события румынской революции 1989 года и войну в бывшей Югославии. Автор двух книг о Балканах. С 2005 года – исполнительный директор фонда польско-украинского сотрудничества PAUCI в Киеве и Варшаве.