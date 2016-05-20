Новым послом Польши в Украине станет Ян Пекло

10:57, 20 мая 2016
Политика
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По решению Комиссии польского Сейма по иностранным делам, публицист Ян Пекло утвержден в должности нового посла Польши в Украине.

Пекло / newsonline24

Как отмечает Польское радио со ссылкой на издание Gazeta Wyborcza, послов назначает президент Польши по предложению главы МИД с учетом позиции Комиссии по иностранным делам Сейма. 

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Свое согласие должны также дать страны, в которой должны быть аккредитованы новые послы. 

Ожидается, что смена посла в Украине состоится во второй половине года. 

Ян Пекло является известным польским публицистом, исполнительным директором фонда Польско-украинского сотрудничества PAUCI. 

На данный момент послом Польши в Украине является историк и дипломат Генрик Литвин.

Ян Пекло - один из инициаторов рапорта о российских военных преступлениях на Донбассе. Как журналист описывал события румынской революции 1989 года и войну в бывшей Югославии. Автор двух книг о Балканах. С 2005 года – исполнительный директор фонда польско-украинского сотрудничества PAUCI в Киеве и Варшаве.

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