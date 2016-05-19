Советники Порошенко опровергли новые сообщения в СМИ по поводу передачи "Рошен" в "слепой траст"

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении юридических и финансовых советников Порошенко.

"Процесс продажи доли Петра Порошенко в компании «Рошен», а позже - передачи доли в траст начался еще в 2014 году. Переговоры относительно передачи в траст, а также сам процесс подписания документов и передачи активов проходили в режиме конфиденциальности. Нас многие критикуют за такой подход, но таковы правила работы с трастовыми компаниями.

В марте 2016 года мы получили запросы от ряда журналистов. После согласования с трастовой компанией и клиентом мы приняли решение раскрыть по возможности максимум информации, не ставя под удар дальнейший процесс работы с трастовым управляющим. В частности, мы сообщили, что условия траста были согласованы, пояснили вкратце эти условия, разъяснили цели создания иностранных компаний и так далее. Более того, мы сами сообщили журналистам названия компаний, которые были учреждены в других юрисдикциях (кроме одной, уже известной им). Несмотря на то, что мы предоставили исчерпывающие комментарии, журналисты программы «Слідство.Інфо» все равно сделали ряд несоответствующих действительности выводов (например, что соглашение о передаче активов в траст так и не подписано), не имея при этом ни единого доказательства.

На самом деле, договор на доверительную собственность был подписан. И сделано это было задолго до того, как журналисты начали расследование. 14 января 2016 года компания Prime Asset Partners, специально созданная в качестве временного держателя двух других иностранных компаний, подписала договор на доверительную собственность с трастовым подразделением Rotshchild, которые выступают трастовым управляющим для доли П.Порошенко в компании «Рошен». Это также публично подтвердил и Rotshchild. Более того, руководителю программы «Слідство.Інфо» Дмитрию Гнапу лично была предоставлена копия подписанного трастового договора, но ни заявление Rotshchild, ни предоставленный текст договора он не посчитал достаточным доказательством.

Подписанию трастового соглашения предшествовал длительный период согласования условий и прохождения различных проверок. Немало работы предстояло и после подписания. В частности, была проведена реструктуризация владения компанией «Рошен». Для этого доля в ООО «ЦЕКК» (украинской холдинговой компании «Рошен») была передана в иностранную структуру. Было принято решение идти наиболее прозрачным путем – передать такую долю в качестве взноса в акционерный капитал в обмен на новые акции иностранной компании.

В январе 2016 года украинский фонд Прайм Эссетс Капитал (далее – «Фонд»), бенефициаром которого является Петр Порошенко, обратился в Национальный банк Украины и Минэкономики за разъяснениями относительно необходимости получать лицензию на инвестирование за рубеж при осуществлении такого взноса. В конце января Национальный банк Украины направил Фонду разъяснение, в котором указал, что для планируемой Фондом операции лицензия не нужна. В феврале Фонд получил также ответ Минэкономики, в котором было указано, что планируемая операция не подлежит лицензированию Минэкономики. Данные разъяснения были получены в общем порядке. Как известно, срок рассмотрения запросов госорганами в Украине может занимать до месяца. Добавьте сюда еще время на пересылку, а это уже полтора месяца задержки во времени реализации проекта.

Затем последовало согласование формальностей с миноритарными акционерами компании «Рошен» - им тоже нужно было объяснить суть взаимоотношений с Rotshchild, каким образом будет осуществляться дальнейшая работа и т.д.. По украинскому законодательству отчуждение долей в ООО предполагает соблюдение преимущественных прав других участников на их приобретение, а соответственно, необходимо было получить от миноритариев отказы от таких преимущественных прав. Кроме того, на некоторые действия требовались и согласия супругов миноритариев. Таким образом, конец февраля и весь март команда, работающая над проектом, была занята подготовкой к реструктуризации владения группой.

После окончания подготовительных действий и оформления всех корпоративных документов и согласований, был проведен взнос долей в ООО «ЦЕКК» в акционерный капитал кипрской холдинговой компании. Это было совершено 25 марта.

После этого, 4 апреля, Prime Asset Partners подписала передаточное распоряжение, которым передала в траст Rotshchild 100% акций кипрского холдинга (а, соответственно, и всю долю Петра Порошенко в компании «Рошен»).

В конце апреля Rotshchild получил новый сертификат акций, подтверждающий передачу им кипрской компании.

Недавно мы получили новый запрос от журналистов Слідство.Інфо. В данном запросе нас обвиняли в предоставлении якобы неправдивой информации и в том, что никакой передачи на самом деле не было. По запросу журналистов мы сами направили их к кипрскому реестру, в котором они якобы нашли подтверждение неправдивости наших слов. Как мы и ожидали, команда журналистов-расследователей вновь повторила свою ошибку, заявив об очередных найденных «доказательствах».

17 мая в своем интервью Д. Гнап заявил о том, что он якобы располагает «железобетонными доказательствами» того, что на иностранных компаниях был денежный оборот. Мы не единожды подчеркивали и настаиваем, что иностранные банковские счета для этих компаний не открывались, оборота денежных средств, никаких перечислений не было, и быть не могло в принципе.

Тем не менее, 18 мая журналисты «Слідство. Інфо» прямо заявили, что Прайм Эссетс Капитал осуществил выплату в размере нескольких миллионов евро в пользу кипрского холдинга. Какие основания для столь безапелляционного заявления «Слідство. Інфо» с последующим обвинением в незаконном выводе средств из Украины?

В том самом реестре, куда мы посоветовали журналистам обратиться, они обнаружили регистрационную форму по увеличению акционерного капитала кипрской компании (которая была неправильно ими переведена). И в этой форме есть графа, где необходимо указать сумму взноса в капитал. В этой форме также указано, что взнос может быть осуществлен денежными средствами или другим имуществом (или их комбинацией). Нигде в этой форме не указывается, как же именно был сделан взнос: то ли денежным переводом, то ли столами и стульями. Сам факт того, что журналисты «Слідство. Інфо» смогли предположить, что формальная регистрационная форма может являться подтверждением проведения расчетов, вызывает сомнения в уровне подготовки данного сюжета – это может подтвердить только банковская выписка.

Тем не менее, журналисты «Слідство. Інфо» продемонстрировали эту регистрационную форму в переводе на украинский язык, в котором в упомянутой графе ”способ оплаты” указано ”готівка/вид”. Такой способ оплаты звучит, как минимум, немного странно. Похоже, что журналисты не только надлежащим образом не консультировались с соответствующими экспертами при подготовке данного сюжета, они также не проверили корректность имеющегося у них перевода. Кипрские юристы подтвердили нам, что данная графа в оригинале с греческого должна переводиться как: “cash/in-kind” (подтверждение прилагается). И “in-kind” в данном случае означает именно взнос имуществом. Заключение профессионального переводчика с греческого языка будет предоставлено в ближайшее время. Мы указывали журналистам, каким образом должно правильно переводиться содержание данной графы, но они все равно использовали свой вариант - возможно потому, что он сулил больше сенсаций?

25 марта 2016 года в акционерный капитал кипрской компании была внесена доля в компании «Рошен». Именно эта доля и служила оплатой “in-kind” за акции кипрской компании. Каких либо денежных переводов не было и не могло быть в принципе. Стоимость, по которой доля была внесена в акционерный капитал, составляла 3 926 160 евро. До передачи доля принадлежала украинскому Фонду и ее стоимость в отчетности Фонда составляла именно эту сумму (в пересчете по курсу НБУ). Эта сумма существенно отличается от номинальнойстоимости доли, которая составляет порядка 18 000 евро (номинальная стоимость выпущенных кипрской компанией акций). Все, кто работает с украинскими и иностранными компаниями, понимают, что уставный капитал – не показатель стоимости компании, ее активов или оборота. То есть это значит, что в регистрационной форме журналисты увидели лишь стоимость доли, по которой она отображена в бухгалтерском учете Фонда, приняв ее за неопровержимые доказательства денежного оборота, что не соответствует действительности.

Мы прекрасно понимаем, насколько сложно журналистам разобраться в этой истории: большое количество юрисдикций, иностранное право, большое количество информации и документов. Мы понимаем, что они не юристы и не банкиры, и максимально стараемся помочь. Мы неоднократно предлагали им лично ознакомиться с документами, которые подтверждают правдивость фактов, описанных в данном заявлении, но они каждый раз отказывались это сделать. Кроме того, мы неоднократно им указывали на то, что они делают ошибочные выводы, и предлагали обратиться к соответствующим специалистам. Также мы обратились к некоторым экспертам, которые предоставляли свои комментарии в сюжете «Слідство. Інфо», и они нам сообщили, что журналисты не показывали им наших разъяснений, которые мы предоставляли журналистам ранее в ответ на их запросы – это лишило таких экспертов возможности объективно прокомментировать ситуацию.

У нас сложилось впечатление, что журналисты «Слідство.Інфо» в принципе не хотели объективно разобраться в ситуации. Способ изложения информации, а также подача очевидно неправдивых выводов имеют все признаки откровенной манипуляции общественным мнением. В то же время, мы надеемся, что получив документы, которые явно опровергают их заявления, журналисты воздержатся от публикации недостоверной информации в дальнейшем. Возможно, они также найдут в себе силы признать ошибку и принести извинения", - говорится в сообщении.