Бессмертный: Выборы могут спровоцировать обострение конфликта на Донбассе

Об этом он заявил в интервью nv.ua.

"Когда ты имеешь дело с войной, то должен делать все, чтобы жертв не было. Выборы будут фактором-провокацией для обострения конфликта. Я категорически против каких-либо действий, которые повлекут обострение, потому что это принесет жертвы. Это война. Это не тот случай, когда участники процесса могут позволить себе играть в выборы", - отметил Бессмертный.

По его словам, стартом для того, чтобы начать говорить о возможности проведения выборов, должны быть две вещи: решение проблемы безопасности и соответствующее информационное поле.

"Мы же сегодня очень далеко даже от начала простого диалога о выборах", - подчеркнул он.

По словам Бессмертного, война в третьем тысячелетии — это конфликт, который базируется на определенных правилах, и 1946 года мир, стараясь не допускать эскалации конфликтов, через ООН, ОБСЕ и Евросоюз принял целый комплекс документов, которые работают, когда происходят события, именуемые войной.

"Нужно искать ответ, базируясь на принципах прав человека. Что может стать таким документом? Я считаю, что это [может быть] Статут территориальных общин аннексированных территорий. Не исключая Крым. Такие документы [в истории] принимались. Другого варианта выхода из конфликта я не вижу", - считает Бессмертный.

Ранее Бессмертный заявлял, что сейчас идет российско-украинская война, в нашей стране колоссальное количество коллаборационистов, перешедших на сторону врага.

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