Бессмертный о статусе ОРДО/ОРЛО: неопределенность блокирует развитие ситуации на Донбассе

Об этом заявил Роман Бессмертный, представитель Украины в контактной группе, передает "ЕвроПравда".

"И если бы Киев ранее признал именно такой статус конфликта, то прояснилось бы многое другое. Мы бы понимали, кто такие военнопленные, кто такие коллаборационисты, могли бы говорить о процедуре возврата в гражданство", - отметил он.

По его мнению, неопределенность одновременно и помогает, и мешает разрешению ситуации в Украине.

"С одной стороны, неопределенный статус позволяет не ограничиваться рамками Женевских конвенций, где очень четко выписан статус таких лиц. И это может помочь, если стороны настроены положительно относительно перспективы. Но в то же время эта неопределенность блокирует развитие ситуации", - подчеркнул Бессмертный.

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Кроме того, эту территорию называют то оккупированной, то территорией с неопределенным статусом; называют одних и тех же людей то незаконно удерживаемыми лицами, то военнопленными, то заложниками.

"Я считаю, что термин "гибридная война", который постоянно звучит, абсолютно не соответствует реалиям. На самом деле идет война. Война между двумя государствами", - рассказал политик, добавив, что с этого надо было стартовать, вводить военное положение еще в начале.

"А сегодня об этом можно говорить что угодно, но уже поздно, поезд ушел. Также есть проблема из-за участия в Минском процессе Российской Федерации как стороны конфликта с неопределенным статусом", - подытожил Безсмертный.

Ранее Безсмертный заявлял, что даже в условиях решения вопросов, связанных с безопасностью, пока финансирование выборов на оккупированных территориях является невозможным.