"Народный фронт" настаивает на преследовании всех, кто контактирует с оккупантами в Крыму

Об этом заявил лидер парламентской фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, комментируя дискуссию о положении оккупированного Крыма в связи с 72-й годовщиной геноцида крымскотатарского народа.

По его словам, НФ настаивает на обязательном привлечении России и ее руководителей к ответственности за оккупацию и аннексию Крымского полуострова.

"Крым, как и Донбасс – это украинская земля, и за ее аннексию Россия навсегда останется нарушителем международного права, будет нести за это политическую и материальную ответственность. За тяжкие военные преступления руководство Российской Федерации обязательно предстанет перед правосудием", - сказал Бурбак.

В связи с этим, подчеркнул он, "Народный фронт" требует преследования всех лиц и организаций, которые нарушают запреты Украины на контакты с Крымом.

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"Все, абсолютно все, кто будет нарушать предусмотренные международным правом санкции и ограничения в отношении оккупированного Крыма, кто будет контактировать с путинским оккупационным режимом на полуострове, будут преследоваться Украиной и международным сообществом", - отметил депутат.

При этом партия, по словам Бурбака, требует не допустит разделения вопросов Крыма и Донбасса в международных усилиях по деоккупации украинских земель, прежде всего в политике санкций против России.

"Вопрос освобождения Крыма не может и не должен решаться отдельно от вопроса деоккупации отдельных районов Донбасса. Мы не позволим под диктовку Кремля разделить урегулирование этих вопросов. Оккупация Крыма и так называемые "ДНР"/"ЛНР"- это все одна беда, которая имеет одно объяснение и одного виновника. Не может быть речи ни о каком смягчении или отмене санкций против Российской Федерации, пока государство-агрессор не откажется от оккупации всех украинских земель (вплоть до последнего квадратного метра) и не возместит Украине убытки", - подчеркнул глава фракции.