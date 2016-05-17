Гройсман запретил перекрывать дороги во время своего визита в Одессу
02:29, 17 мая 2016Политика
1865 0
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предупредил полицию Одессы не проявлять «совковых инициатив», связанных с ограничениями движения по автодорогам из-за его приезда в город.
Гройсман запретил перекрывать дороги во время своего визита в Одессу / фото: УНИАН
Об этом Гройсман написал на своей странице в Facebook.
"Прочитал, что одесская полиция предупредила водителей, что завтра их ждут ограничения движения из-за моего приезда! Хочу в свою очередь предупредить одесскую полицию: не проявляйте "совковых" инициатив", - говорится в сообщении.
Читайте такжеПорошенко решил больше не дарить цветы мужчинам-политикам
"Если я узнаю о перекрытии дорог, эвакуации машин и прочем бреде, то кому-то из руководства одесской полиции придется прощаться с должностями. Давайте в конце концов менять нашу психологию", - подчеркнул премьер.
Как сообщал УНИАН, премьер-министр Владимир Гройсман сегодня, 17 мая, посетит с рабочей поездкой Одессу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter