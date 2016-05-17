Гройсман запретил перекрывать дороги во время своего визита в Одессу

Об этом Гройсман написал на своей странице в Facebook.

"Прочитал, что одесская полиция предупредила водителей, что завтра их ждут ограничения движения из-за моего приезда! Хочу в свою очередь предупредить одесскую полицию: не проявляйте "совковых" инициатив", - говорится в сообщении.

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"Если я узнаю о перекрытии дорог, эвакуации машин и прочем бреде, то кому-то из руководства одесской полиции придется прощаться с должностями. Давайте в конце концов менять нашу психологию", - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Владимир Гройсман сегодня, 17 мая, посетит с рабочей поездкой Одессу.