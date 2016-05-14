Порошенко рассказал, как возле ВР патрульные оштрафовали министра

Соответствующую запись президент сделал в своем Twitter.

"Недавно в Киеве случилась история, которая еще три года назад казалась бы фантастикой. Возле ВР патрульные оштрафовали министра", - написал он.

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Стоит отметить, что Президент не указал, о каком именно министре идет речь.