Порошенко рассказал, как возле ВР патрульные оштрафовали министра

15:30, 14 мая 2016
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко рассказал, как патрульные полицейские "оштрафовали министра возле Верховной Рады".

патрульная полиция / УНИАН

Соответствующую запись президент сделал в своем Twitter.

"Недавно в Киеве случилась история, которая еще три года назад казалась бы фантастикой. Возле ВР патрульные оштрафовали министра", - написал он.

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Стоит отметить, что Президент не указал, о каком именно министре идет речь.

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