Порошенко рассказал, как возле ВР патрульные оштрафовали министра
15:30, 14 мая 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко рассказал, как патрульные полицейские "оштрафовали министра возле Верховной Рады".
Полицейские оштрафовали министра / УНИАН
Соответствующую запись президент сделал в своем Twitter.
"Недавно в Киеве случилась история, которая еще три года назад казалась бы фантастикой. Возле ВР патрульные оштрафовали министра", - написал он.
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Стоит отметить, что Президент не указал, о каком именно министре идет речь.
Нещодавно в Києві трапилася історія, яка ще три роки назад здавалась б фантастикою. Біля ВР патрульні оштрафували міністра— Петро Порошенко (@poroshenko) May 14, 2016
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