В центре Львова полицейские задержали журналиста с использованным гранатометом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Львова, экипаж патрульных на улице Валовой задержал мужчину, который прошел мимо правоохранителей, неся в руках маскировочную сетку и предмет похожий на реактивный противотанковый гранатомет РПГ-18 «Муха». Когда его остановили патрульные, 57-летний мужчина представился журналистом интернет-издания. Сообщил, что использованный гранатомет ему передали бойцы. Для выяснения обстоятельств предмет изъят, мужчина доставлен в Галицкий отдел полиции.

Как уточнили в пресс-службе главного управления Национальной полиции во Львовской области, у мужчины изъяли использованный тубус от РПГ, который направлен на экспертизу. Мужчина действительно оказался журналистом одного из изданий Львова. Он заявил сотрудникам полиции, что использованный РПГ ему передали волонтеры, чтобы показывать на выставках. Однако отказался комментировать то, что он демонстративно открыто нес по центру города оружие, которое могло восприниматься прохожими, как боевое.

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Все обстоятельства инцидента расследуются.

Как сообщал УНИАН, во Львове неизвестные дважды обстреляли здание городского головы Львова Андрея Садового – 25 июля и 26 декабря 2014 года из гранатомета «Муха».

Справка УНИАН. РПГ-18 «Муха» - ручной реактивный противотанковый гранатомет одноразового использования. Предназначен для борьбы с танками, БМП, самоходными артиллерийскими установками и другими бронированными объектами противника, а также может быть использован для уничтожения живой силы противника, находящейся в легких укрытиях и сооружениях городского типа.