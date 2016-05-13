Порошенко заявляет, что пока несколько политсил не готовы дать "зеленый свет" судебной реформе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время представления нового генерального прокурора Юрия Луценко коллективу Генпрокуратуры.

Порошенко напомнил, что в начале февраля законопроект об изменениях в Конституцию в части правосудия прошел первое чтение.

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«Несмотря на то, что он готовился с широким привлечением экспертов, был одобрен Советом Европы, ОБСЕ, Венецианской комиссией, ЕС, нашими партнерами из США, пока несколько политических сил ещё не готовы давать «зеленый свет» этой реформе. Уверен, что руководствуются они не интересами Украины», - подчеркнул президент.

«В поисках идеального проекта реформы реальной является угроза глубоко эшелонированной консервации того ужаса, который мы сейчас видим в системе (судоустройства – УНИАН)», - заявил Порошенко.