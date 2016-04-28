Порошенко предлагает правительству увеличить денежное содержание судей

Президент считает, что "если это не будет сделано, те, кто сейчас придет, даже по открытому конкурсу, будут такие же». «Тесты хорошие, но на зарплату в 2 тыс. грн никто не придет – это бесполезно надеяться. Мы только дискредитируем реформу", - отметил он.

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Президент подчеркнул, что в рамках Конституции он делает и будет делать все от него зависящее для того, чтобы обеспечить имплементацию того курса реформ, который им был задекларирован.

"Я благодарю за поддержку, но могу сказать одно – на сегодняшний день не только от меня, а от всех нас зависит то, чтобы судебная реформа состоялась. Если она не состоится – судьи, которые поврастали в свои кресла, будут сидеть, и их оттуда не достанешь", - сказал Петр Порошенко.

По словам главы государства, сейчас судьи "жалуются, что им трудно – невысокая зарплата, отменили пожизненное содержание, но никто не идет, потому что одним решением можно обеспечить себе заработную плату на 10 лет вперед".