Порошенко: Нам необходимо набрать 300 голосов для проведения судебной реформы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время представления генерального прокурора Юрия Луценко коллективу Генпрокуратуры.

«Подчеркиваю, что в течение ближайших дней или недель, я очень благодарю за поддержку Андрея Владимировича (председатель ВР Андрей Парубий – УНИАН), нам необходимо набрать 300 голосов для проведения судебной реформы и принять новую редакцию закона о судоустройстве, который будет способствовать значительному обновлению судебной системы», - заявил Порошенко.

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«И чтобы каждое дело не только было доведено до суда..., но и доведено до приговора», - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, 2 февраля Верховная Рада предварительно одобрила законопроект “О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)”.