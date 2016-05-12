Парубий подписал закон, который открывает путь Луценко на должность генпрокурора

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Генеральной прокуратуры Украины", который открывает путь лидеру фракции "Блок Петра Порошенко" Юрию Луценко стать генеральным прокурором в случае внесения его кандидатуры президентом Петром Порошенко.

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Как передает корреспондент УНИАН, на официальном сайте парламента указано, что закон подписан председателем ВР и направлен на подпись президенту Украины.

На брифинге сегодня народный депутат Михаил Головко (внефракционный, входит в МГО "Свобода") заявил, что ряд народных депутатов пытались зарегистрировать проект постановления об отмене решения о принятии данного закона, но отдел регистрации был закрыт, то есть повторилась ситуация, которая была и при председательстве Владимира Гройсмана.

Если бы было зарегистрировано такое постановление, то Парубий не имел бы права подписать закон, и парламент должен был проголосовать за поддержку или неподдержку решения об отмене данного закона.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 мая, Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно деятельности Генеральной прокуратуры Украины (№4645).

За это решение проголосовали 258 народных депутатов из 372, зарегистрированных в сессионном зале.