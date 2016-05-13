Ослабление санкций будет провоцировать Россию на новые "действия" - Парубий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместного подхода к журналистам вместе с президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунтом.

Парубий отметил, что во время встречи поблагодарил Аграмунта за ту поддержку, которую Украина и Верховная Рада получают «в столь трудное для нашего государства время, когда приходится одновременно и с оружием воевать за нашу независимость, и проводить реформы в стране».

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«Я подчеркнул, насколько для нас критично важна эта поддержка. И насколько важным для нас всех является, чтобы оставалась консолидация международных усилий по санкциям против агрессора, против Российской Федерации. Я подчеркнул, что любое ослабление санкций лишь спровоцирует агрессора на новые действия»”, - сказал спикер.

Он обсудил с Аграмунтом план реформы украинского парламента и реформ в Украине в целом. Было согласовано, что сотрудничество с ПАСЕ и в дальнейшем будет таким же тесным.

«И будем верить, что таким же результативным», - сказал председатель украинского парламента.