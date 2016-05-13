Ослабление санкций будет провоцировать Россию на новые "действия" - Парубий
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подчеркивает, что ослабление западными странами санкций против России будет провоцировать руководство РФ на новые «действия».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместного подхода к журналистам вместе с президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунтом.
Парубий отметил, что во время встречи поблагодарил Аграмунта за ту поддержку, которую Украина и Верховная Рада получают «в столь трудное для нашего государства время, когда приходится одновременно и с оружием воевать за нашу независимость, и проводить реформы в стране».
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«Я подчеркнул, насколько для нас критично важна эта поддержка. И насколько важным для нас всех является, чтобы оставалась консолидация международных усилий по санкциям против агрессора, против Российской Федерации. Я подчеркнул, что любое ослабление санкций лишь спровоцирует агрессора на новые действия»”, - сказал спикер.
Он обсудил с Аграмунтом план реформы украинского парламента и реформ в Украине в целом. Было согласовано, что сотрудничество с ПАСЕ и в дальнейшем будет таким же тесным.
«И будем верить, что таким же результативным», - сказал председатель украинского парламента.