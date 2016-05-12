НАБУ будет сотрудничать с Антикоррупционным бюро Польши

Соответствующий меморандум был подписан директорами ведомств в Варшаве, сообщает пресс-центр украинского ведомства.

«Мы изучали опыт Польши, Румынии, Австрии и других стран, чтобы определить лучшую модель для борьбы с коррупцией, которую можно применить в Украине. Убежден, поддерживать тесные отношения с антикоррупционными органами других государств очень важно. Ведь коррупционные схемы, которые расследуют наши детективы, большей частью не заканчиваются в Украине», - отметил директор НАБУ Артем Сытник.

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По его словам, переговоры о подписании данного меморандума велись еще с прошлого года.

«Польское Антикоррупционное бюро по своим функциям наиболее похоже на НАБУ. Наши аналитики и детективы уже имели возможность ознакомиться с опытом своих польских коллег», - рассказал директор НАБУ.

Меморандум о сотрудничестве предусматривает обмен информацией о законодательных нормах, аналитическими выводами, результатами исследований и другими материалами по выявлению, расследованию и предупреждению коррупционных преступлений.

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В рамках сотрудничества НАБУ и ЦАБ договорились о взаимном содействии антикоррупционным мерам, реализации совместных учебных программ, рабочих визитов, программ стажировки, конференций и семинаров, обмен экспертами, а также сведениями о новейших научно-технических разработках, инновационных достижениях, компьютерных программах.

Визит представителей НАБУ в Польшу организован при поддержке Консультативной миссии ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности Украины.

Как известно, Центральное антикоррупционное бюро Польши было создано в 2006 году для борьбы с коррупцией в государственном (органах государственной власти и местного самоуправления) и частном секторе. Основные задачи ЦАБ - предотвращение, выявление и противодействие коррупционным преступлениям.