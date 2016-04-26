Российская агрессия создала угрозу повторения атомной катастрофы в Украине – Порошенко

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время мероприятий к 30-й годовщине Чернобыльской катастрофы.

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«Российская агрессия, во-первых, подорвала доверие неядерных государств к режиму нераспространения этого оружия, а во-вторых, создала угрозу повторения атомной катастрофы на территории нашего государства», - сказал президент.

«И пусть это никому не кажется утопией! Не забывайте: активные боевые действия велись всего за несколько сотен километров от Запорожской АЭС. Россия готовила полномасштабную войну против Украины. Как минимум – планировала военные действия и беспорядок на большей части нашей территории, где расположено немало опасных объектов», - подчеркнул Порошенко.

«Мы прибегли к усиленным мерам безопасности на АЭС, защищаем их от возможных атак со стороны террористически-диверсионных групп в гибридной войне», - сказал он.