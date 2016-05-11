На Донбассе школьникам показали пропагандистский фильм об "украинцах-насильниках"

Об этом сообщил бизнесмен, житель Бахмута Дмитрий Кононец на своей странице в Facebook, пишет Апостроф.

Житель Бахмута отметил, что пропагандистский фильм "Единичка", где " украинцы насиловали женщин" показывали школьникам.

Читайте такжеШведский канал отложил показ антиукраинского фильма о Майдане

"Весь фильм на русском языке, кроме эпизода с попыткой изнасилования, где насильники говорят на украинском. Нашим детям впаривают чушь от российского военно-исторического общества, с гербами государства врага. И ведь заметьте, все пятые и шестые классы, минимум 150 человек, по 15 гривен, за пропаганду вражеской идеологии. Что за х..ня такая", — заявил бизнесмен из Бахмута.

"Учитывая, сколько украинцев погибло в той войне, очень странно выглядит картинка, ни одной украинской фамилии среди бойцов, ни одного украинского слова, не считая того момента с насилием польской монашки, в фильме нет. Кинотеатр у нас один, если что, "Победа", но в анонсах этого фильма нет!" — цитирует издание Кононца.

Он также отметил, что фильм маркирован как "12+" и пятиклассникам его не должны были показывать вообще.

Житель Бахмута, написал заявление "о совершении уголовного преступления"в компетентные органы, обнародовав его текст.

Читайте такжеНацсовет вынес предупреждение телеканалу "Украина" за сериал с позитивом о боевиках Донбасса и обратился в СБУ

"Заявление о совершении уголовного преступления. 07.05.2016 года, в кинотеатре "Победа", был проведен сеанс российской пропаганды, а именно, вне расписания кинотеатра, детям в возрасте 11-12 лет был продемонстрирован художественный фильм, обозначенный, как фильм для аудитории 12+ лет, снятый в 2015 году, под патронатом российского военно-исторического общества и министерства культуры РФ, "Единичка", что является прямым нарушением абзаца второго ст. 15-1 "Распространение и демонстрирование фильмов, содержащих популяризацию органов государства-агрессора, советских органов государственной безопасности", Закона Украины "О кинематографе". По состоянию на день принятия Закона, государством-агрессором и государством-оккупантом является Российская Федерация, согласно положениям Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины. Этот фильм подпадает под запрет демонстрации…", - говорится в заявлении.