Тимошенко не знает, что водка "Бондарев" названа в честь бютовца?

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО удовлетворена тем, что сегодня Верховной Раде удалось повысить акцизный сбор на табак и табачную продукцию, в результате чего появилась возможность увеличить сумму поступлений в бюджет для восстановления районов, пострадавших от стихии, на 1,1 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на брифинге после заседания ВР.

При этом она отметила, что осенью правительство планирует вынести на рассмотрение парламента вопрос о дальнейшем повышении акциза на табак и табачные изделия.

Премьер подчеркнула, что, несмотря на повышение акцизного сбора, его размер все равно остается ниже, чем в других странах.

«Придется осенью еще один раз поднимать акцизы на табак, и правительство снова будет предлагать парламенту это сделать», - отметила она.

Также Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что правительство предлагало поднять акцизы и на пиво и на алкогольные напитки, но это предложение не рассматривалось. «К сожалению, в ВР сидит очень много производителей пива и алкогольных напитков, они представлены в двух фракциях, в БЮТ их нет, я хочу подчеркнуть. Как только что-то касается бизнес-интересов этих депутатов, то они восстают просто радикально», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, объясняя почему решение о повышение акцизов на пиво и алкоголь не было принято.

В то же время "Украинская правда"утверждает , чтот депутат от БЮТ Степан Глусь имеет отношение к украинской водочной компании "Nemiroff".

Еще один бютовец Константин Бондарев является собственником ликеро-водочного бизнеса, который выходит на рынок под аналогичной маркой – "Бондарев".

Как сообщал УНИАН, сегодня на внеочередной сессии Верховной Рады Украины VI созыва депутаты приняли изменения в Государственный бюджет на 2008 год и в закон о повышении ставок акцизного сбора на табачные изделия.