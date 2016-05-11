Россия шантажирует Украину, требуя амнистии боевиков в обмен на освобождение заложников – Геращенко

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко сообщила на своей странице в Facebook.

«Только что по телефону говорили с министром иностранных дел Климкиным, который сегодня в Берлине встречался со своими коллегами по нормандскому формату», - сообщила она.

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«Глава нашего МИД начал свое общение с министрами с темы заложников. Накануне мамы и жены заложников, которых удерживают боевики, написали письмо на имя министров иностранных дел нормандской четверки, и П.Климкин передал это письмо, чтобы министры использовали все свое влияние для освобождения заложников», - отметила Геращенко.

«Как видим из озвученных Лавровым заявлений, РФ продолжает шантажировать Киев заложниками, требуя амнистии боевиков и привязывая это к другому пункту минских соглашений - освобождению НЕЗАКОННО удерживаемых лиц. Думаю, именно эта позиция и является ответом на вопрос, почему же сорвалась операция по освобождению заложников до Пасхи», - отметила она.

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Кроме того, Геращенко заявила, что государство использует все возможные международные площадки и механизмы для освобождения украинцев.

«И это давление на РФ должно быть не только со стороны Украины. А всего мира», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Геращенко заявила, что Украина готова передать боевикам 50 человек для обмена на 25 украинских заложников.

29 апреля после заседания в Минске Трехсторонней контактной группы стало известно, что террористы сорвали обмен пленными.