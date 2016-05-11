Журналист анонсировал внеочередную встречу глав МВД стран Евросоюза по безвизовому режиму с Украиной

Об этом на своей странице в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

Это заседание может состояться 30 июня, отметил журналист.

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"Может состояться экстренное заседание министров внутренних дел 30 июня, чтобы завершить визовую либерализацию для Украины и Турции", - говорится в его сообщении.

there might be an extra JHA council on 30 June after #euco to finalize the visa lib process for #Ukraine & #Turkey — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 11, 2016

Напомним, визовая рабочая группа Европейского Совета 11 мая рассмотрит предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Еврокомиссия передала предложения Европарламенту и Совету ЕС об отмене виз для граждан Украины.