Журналист анонсировал внеочередную встречу глав МВД стран Евросоюза по безвизовому режиму с Украиной

12:17, 11 мая 2016
Политика
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Главы МВД стран ЕС могут провести внеочередное заседание для того, чтобы финализировать процесс либерализации безвизового режима для Украины и Турции.

фото: УНИАН

Об этом на своей странице в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

Это заседание может состояться 30 июня, отметил журналист.

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"Может состояться экстренное заседание министров внутренних дел 30 июня, чтобы завершить визовую либерализацию для Украины и Турции", - говорится в его сообщении.

Напомним, визовая рабочая группа Европейского Совета 11 мая рассмотрит предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Еврокомиссия передала предложения Европарламенту и Совету ЕС об отмене виз для граждан Украины.

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