Сегодня Европейский Совет рассмотрит отмену виз для украинцев
Визовая рабочая группа Европейского Совета 11 мая рассмотрит предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим.
На уровне министров вопрос безвизового режима для Украины будет рассмотрен 20 мая.
"Это - подготовительное заседание на уровне экспертов (11 мая - Ред.). Ожидается, что после этого вопрос будет рассмотрен на уровне Комитета постоянных представителей (COREPER) на следующей неделе", - детализировали в Европейском Совете.
Как сообщал УНИАН, 20 апреля Еврокомиссия передала предложения Европарламенту и Совету ЕС об отмене виз для граждан Украины.
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Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В этой оценке, в частности, подтверждено, что Украина выполнила все критерии по Плану действий по визовой либерализации.
26 апреля председатель делегации Европарламента в Комитете ассоциации Украина-ЕС Андрей Пленкович отметил, что для завершения всех необходимых процедур, связанных с рассмотрением предложения Европейской комиссии о предоставлении Украине безвизового режима, Европейскому парламенту необходимо минимум три месяца.