Сегодня Европейский Совет рассмотрит отмену виз для украинцев

На уровне министров вопрос безвизового режима для Украины будет рассмотрен 20 мая.

"Это - подготовительное заседание на уровне экспертов (11 мая - Ред.). Ожидается, что после этого вопрос будет рассмотрен на уровне Комитета постоянных представителей (COREPER) на следующей неделе", - детализировали в Европейском Совете.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Еврокомиссия передала предложения Европарламенту и Совету ЕС об отмене виз для граждан Украины.

Читайте также"Никакой политики": Словакия не видит проблем в предоставлении Украине безвизового режима

Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В этой оценке, в частности, подтверждено, что Украина выполнила все критерии по Плану действий по визовой либерализации.

26 апреля председатель делегации Европарламента в Комитете ассоциации Украина-ЕС Андрей Пленкович отметил, что для завершения всех необходимых процедур, связанных с рассмотрением предложения Европейской комиссии о предоставлении Украине безвизового режима, Европейскому парламенту необходимо минимум три месяца.