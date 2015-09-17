Кто проголосовал за арест нардепа Мосийчука (поименное голосование)

За это решение проголосовали 262 народных депутата из 318, зарегистрированных в сессионном зале.

За арест Мосийчука отдали свои голоса 116 депутатов из БПП "Солидарность", 64 - "Народного фронта", 12 - "Батькивщины", 6 - Оппозиционного блока, 14 - "Возрождения", 7 - группы "Воля народа" и 17 внефракционных депутатов, передает ТСН.

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4 депутата из Радикальной партии Олега Ляшко проголосовали против ареста своего коллеги.