Социалисты снова будут пикетировать Кабмин

Социалистическая партия Украины завтра, 30 июля, планирует провести митинг-протест «Экология совести» против неэффективной экологической политики правительства Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе СПУ.

«В митинге примут участие около 2 тысяч человек из Киевской, Житомирской, Черкасской, Черновицкой областей. На импровизированной трибуне перед зданием Кабмина выступят люди, пострадавшие от стихии в западных регионах Украины, добровольцы-спасатели, депутаты местных советов», - говорится в сообщении.

СПУ также организует сбор средств для пострадавших от трагедии и будет требовать от парламента принятия закона о моратории на вырубку лесов.

Как сообщал УНИАН, в прошлую среду, 23 июля, сторонники СПУ пикетировали Кабинет Министров Украины с требованием обеспечения социальных прав гражданам. По оценке правоохранительных органов, в акции протеста принимали участие около 1,5 тысячи человек.