Ющенко направил в ВР свой законопроект изменений в бюджет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил в Верховную Раду проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, В.ЮЩЕНКО определил законопроект как безотлагательный для внеочередного рассмотрения парламентом.

Законопроект разработан в связи с необходимостью проведения неотложных работ по преодолению последствий стихийного бедствия, которое случилось 23-27 июля 2008 года в Винницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях и привело к массовым подтоплениям и разрушениям жилых домов, общественных зданий, линий электропередач и других объектов жизнеобеспечения населения, сельскохозяйственных угодий.

Проект Закона направлен на обеспечение финансирования мероприятий по ликвидации последствий стихийного бедствия путем установления соответствующих бюджетных назначений.

Президент убежден, что принятие этого Закона позволит предпринять безотлагательные исчерпывающие меры для ликвидации последствий стихийного бедствия, помочь пострадавшим, обеспечить стабилизацию ситуации в областях, претерпевших действие стихии.

В законопроекте Президент предлагает увеличить доходы государственного бюджета на 4 млрд. 392 млн. грн., в том числе по общему фонду - на 3 млрд. 636,6 млн. грн., по специальному фонду - 755,4 млн. грн. Также предлагается увеличить расходы государственного бюджета на 4 млрд. 392 млн. грн., в том числе по общему фонду - на 3 млрд. 636,6 млн. грн., по специальному фонду - 755,4 млн. грн.

В соответствии с законопроектом Президента, дополнительные расходы государственного бюджета предусмотрено направить на ликвидацию последствий стихийного бедствия на объектах дорожного хозяйства государственной собственности - 801,9 млн. грн., из них 46,5 млн. грн. по общему фонду и 755,4 млн. грн. по специальному фонду; на проведение аварийно-спасательных работ, ремонтных, строительных работ для восстановления, строительства жилых домов, линий связи, объектов дорожного хозяйства коммунальной собственности, систем энерго-, газо- и водоснабжения, других систем жилищно-коммунального хозяйства, инженерных сооружений и коммуникаций, поврежденных сельскохозяйственных угодий путем установления целевой субвенции областным бюджетам пострадавших регионов - 3090,1 млн. грн., на увеличение резервного фонда - 200 млн. грн.

При этом Президент настаивает на том, что необходимо использовать реальные источники увеличения доходов государственного бюджета. По его мнению, отмена в текущем году вексельной формы расчетов по уплате НДС при таможенном оформлении товаров и повышение таможенной стоимости товаров позволило обеспечить выполнение плановых показателей по отмеченному виду доходов в первом полугодии текущего года на 141,3% (67% плана на год), что дает основания увеличить прогнозные показатели НДС с ввезенных в Украину товаров. Такое увеличение предлагается в объеме 3 млрд. 636,6 млн. грн. (по общему фонду).

Кроме того, в первом полугодии текущего года в специальный фонд государственного бюджета мобилизовано акцизного сбора с ввезенных на территорию Украины товаров 73,5% плана на год. В связи с этим предлагается увеличить доходы в специальный фонд по этой статье на 755,4 млн. грн.

Президент считает невозможным использование рисковых источников дополнительных доходов, в частности таких, как увеличение ставок налогов и сборов в середине бюджетного года, поскольку это может привести к невыполнению доходной части бюджета, что поставит под угрозу финансирование в полном объеме мероприятий по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Законопроект будет представлять в парламенте первый заместитель главы Секретариата Президента Украины - Представитель Президента Украины в Кабинете министров Украины Александр ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров также направил в Верховную Раду проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины „О Государственном бюджете на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», в котором предусмотрены средства для ликвидации последствий наводнения и помощи пострадавшим в западных областях Украины.

Планируется, что изменения к бюджету-2008 будут приняты на внеочередной сессии Верховной Рады 31 июля.