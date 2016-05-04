Для экстрадиции Савченко ФСИН России ожидает ее заявления о желании отбывать наказание в Украине

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на ФСИН РФ.

"В связи с запросом Министерства юстиции России относительно обращения Министерства юстиции Украины о передаче осужденной Савченко Н.В. для дальнейшего отбывания наказания в Украине на основании Конвенции о передаче осужденных лиц от 21.03.1983 ФСИН России в настоящее время осуществляется сбор необходимых материалов, которые предусматривают, в том числе, заявление осужденной Савченко Н.В. о желании отбывать дальнейший срок наказания в государстве гражданства", – отмечают в российском ведомстве.

В службе отметили, что пакет документов о передаче Савченко в установленном порядке будет направлен в Минюст России "для согласования вопроса передачи с компетентным органом Украины".

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Как сообщал УНИАН, суд в России 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.

24 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным об алгоритме и сроках освобождения Савченко.

27 апреля стало известно, что тюремщики выдали Савченко на заполнение документы на экстрадицию. 29 апреля адвокат Савченко Николай Полозов сообщил, что летчица заполнила все необходимые для экстрадиции документы.

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