Брат Президента открыл выставку «Святая Русь-Украина»

Председатель Всеукраинского общественного объединения «За Поместную Украину», народный депутат Украины Петр ЮЩЕНКО считает необходимым приложить максимум усилий для того, чтобы украинцы увидели культурное достояние, которое хранится в музейных фондах Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной открытию выставки «Святая Русь-Украина» в Украинском доме.

Выставка организована объединением «За Поместную Украину» при поддержке Министерства культуры и туризма.

На выставке представлены из музейных фондов Украины портреты духовных подвижников, начиная со времен Киевской Руси до сегодняшнего дня. Кроме музейных экспонатов, представлены и факсимильные копии изображений князей и их родословная времен Киевской Руси.

Экспозиция выставки состоит из нескольких разделов. В частности, в одном из залов представлены иконы «Богоматерь Печерская»; «Собор Святых Киево-Печерской Лавры»; «Двенадцать апостолов»; «Святые апостолы» и др.

Еще в одном зале представлены портреты святых подвижников Украинской греко-католической церкви, портреты духовных и светских лиц из музеев Украины. Кроме того, экспонируются работы художников Василия Тропинина, Сергея Васильковского, Ивана Крамского, а также народные картины казаков-бандуристов.

Кроме того, в малом выставочном зале зрители могут ознакомиться с иконами Божьей Матери, которые были собраны в разных регионах Украины. Кроме того, представлены гуцульские подорожные сложные иконы XVIII ст., многометровые домашние иконостасы с Подолья и Полтавщины, домашние и церковные иконы из частной коллекции Ольги БОГОМОЛЕЦ.

Отдельный раздел представляют портреты декабристов и портреты турецких султанов, рожденных украинками.

Как отметил П.ЮЩЕНКО, коллекция собиралась силами работников общественного объединения и им непосредственно. С этой целью были осуществлены поездки в каждую область.