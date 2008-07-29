Семенюк огорчила Ющенко - он написал ей письмо

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО просит Фонд государственного имущества рассмотреть возможность проведения перепроверки выполнения компанией ArcelorMittal инвестиционных обязательств, поскольку считает, что расторжение договора может привести к потере доверия инвесторов к Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом идет речь в письме В.ЮЩЕНКО на имя председателя ФГИУ Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

В своем письме В.ЮЩЕНКО выразил обеспокоенность конфликтной ситуацией между ФГИУ и компанией «АрселорМиттал Дуизбург ГмбХ», которая связана с оценкой выполнения условий договора купли-продажи пакета акций «ОАО «Криворожский металлургический комбинат «Криворожсталь».

По мнению В.ЮЩЕНКО, в настоящее время металлургический комбинат динамично развивается. “Растет производство основных видов продукции, заработная плата работников предприятия, платежи в бюджет и государственные целевые фонды. Значительные средства вкладываются в обновление, модернизацию и реконструкцию основных фондов, природоохранные мероприятия, социальную защиту работников”, - цитирует пресс-служба письмо Президента.

Глава государства также указывает на то, что подача судебного иска о расторжении Договора вызовет существенный негативный резонанс в мире, может привести к потере доверия инвесторов, в первую очередь иностранных, уменьшит их заинтересованность в участии в последующей приватизации объектов государственной собственности.

В.ЮЩЕНКО просит ФГИУ рассмотреть возможность проведения перепроверки выполнения пунктов договора с привлечением представителей заинтересованных центральных и местных органов исполнительной власти, местного самоуправления, профсоюзных организаций, и определить пути урегулирования проблемных вопросов.

Глава государства также отметил, что о результатах проверки В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО “должна информировать Президента лично”.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества 14 июля заявил, что направил письмо Кабинету министров Украины с информацией о невыполнении покупателем госпакета акций ОАО “Криворожсталь” условий договора купли-продажи и проинформировал о необходимости выделения средств в размере около 72,7 млн. грн. для осуществления судопроизводства по расторжению этого договора.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО КГМК «Криворожсталь». 28 октября 2005 г. Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции.

До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.

18 июля 2006 г. компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году.