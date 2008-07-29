Ющенко ушел в отпуск

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вечером 28 июля отбыл в Автономную Республику Крым, где проведет часть ежегодного отпуска.

Как сообщает пресс-служба Президента, находясь в Крыму, глава государства будет прерывать отпуск, чтобы провести ряд рабочих поездок и встреч.

В частности, на 29 июля запланирована встреча Президента Украины с Президентом Армении Сержем САРГСЯНОМ.

Свой отпуск В.ЮЩЕНКО проведет вместе с семьей.