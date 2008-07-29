Ющенко ушел в отпуск
09:03, 29 июля 2008Политика
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Президент будет перерывать его для рабочих встреч
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вечером 28 июля отбыл в Автономную Республику Крым, где проведет часть ежегодного отпуска.
Как сообщает пресс-служба Президента, находясь в Крыму, глава государства будет прерывать отпуск, чтобы провести ряд рабочих поездок и встреч.
В частности, на 29 июля запланирована встреча Президента Украины с Президентом Армении Сержем САРГСЯНОМ.
Свой отпуск В.ЮЩЕНКО проведет вместе с семьей.
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