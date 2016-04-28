"Свободовцу" Сиротюку вручили окончательное подозрение за события 31 августа под ВР

Как сообщает пресс-служба ВО "Свобода", подозрение вручили сегодня в Шевченковском отделении №4 Главного управления Национальной полиции.

«Текст документа меняли трижды. Сейчас националисту инкриминируют "массовые беспорядки" и " сопротивление работникам правоохранительных органов», - говорится в сообщении.

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Как отметил следователь, дело открывают для ознакомления фигурантам, и после завершения ознакомления его передадут в суд.

Комментируя вручение подозрения, Сиротюк отметил: «Очевидно, что в суд полиция передаст сфабрикованное дело, а не настоящее расследование, которого так и не произошло".

Как сообщал УНИАН, Сиротюка вместе с другими «свободовцами» подозревают в организации беспорядков возле парламента 31 августа 2015 года после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации. Тогда агрессивно настроенные участники митинга начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.

Погибли четыре бойца Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.