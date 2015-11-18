Апелляционный суд Киева оставил "свободовца" Сиротюка под домашним арестом

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом суд отказал Генеральной прокуратуре в удовлетворении ходатайства об изменении Сиротюку меры пресечения на содержание под стражей.

"В удовлетворении жалобы отказать Генпрокуратуре, решение суда первой инстанции оставить без изменений", - отмечается в постановлении суда.

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Как сообщал УНИАН, Сиротюка вместе с другими "свободовцами" подозревают в организации беспорядков у парламента 31 августа после принятия в первом чтении изменений к Конституции в части децентрализации. Тогда агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. Погибли четверо бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

11 сентября Печерский райсуд постановил арестовать Сиротюка сроком на 60 суток.

4 ноября суд изменил ему меру пресечения на домашний арест, тем самым не удовлетворив ходатайство прокуратуры о продлении содержания его под стражей.

Сиротюк после изменения судом меры пресечения вышел из Лукьяновского СИЗО в ночь на 9 ноября.