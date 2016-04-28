Глава Ривненской ОГА подал в отставку: решил продолжить карьеру в Киеве

Об этом сообщает Ривненская областная государственная телерадиокомпания.

Причиной отставки Чугунникова стало требование нового закона о государственной службе, согласно которому руководитель госадминистрации до 1 мая должен выбрать – или быть депутатом областного совета, или остаться на руководящей должности.

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Как сообщил советник Чугунникова Сергей Минич, глава ОГА решил продолжить карьеру в Киеве. Там, по словам Минича, ему предлагают должность либо в Администрации президента, либо в Министерстве ЖКХ.