Глава ОБСЕ отреагировал на угрозы наблюдателям ее миссии от боевиков Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее заявление распространила пресс-служба организации.

«Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине является гражданской, невооруженной миссией. Она играет важную роль для поддержания режима прекращения огня. Стороны должны гарантировать безопасность наблюдателей СММ", - заявил Штайнмайер в связи с недавними угрозами в адрес миссии.

Он также подчеркнул на необходимости привлечь к ответственности виновных лиц.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля СММ заявила об угрозах боевиков открыть огонь по наблюдателям в случае их нахождения рядом с местами Вооруженных Сил Украины.

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