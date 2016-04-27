Глава ОБСЕ отреагировал на угрозы наблюдателям ее миссии от боевиков Донбасса
Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил обеспокоенность по поводу увеличения нарушений режима прекращения огня на востоке Украины и количества инцидентов с участием наблюдателей ОБСЕ.
Как передает корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее заявление распространила пресс-служба организации.
«Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине является гражданской, невооруженной миссией. Она играет важную роль для поддержания режима прекращения огня. Стороны должны гарантировать безопасность наблюдателей СММ", - заявил Штайнмайер в связи с недавними угрозами в адрес миссии.
Он также подчеркнул на необходимости привлечь к ответственности виновных лиц.
Как сообщал УНИАН, 18 апреля СММ заявила об угрозах боевиков открыть огонь по наблюдателям в случае их нахождения рядом с местами Вооруженных Сил Украины.
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