ОБСЕ заявляет об угрозах боевиков открыть огонь по наблюдателям в случае их нахождения рядом с ВСУ
Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявляет об угрозах боевиков открыть огонь по наблюдателям в случае их нахождения рядом с размещением Вооруженных сил Украины.
Об этом говорится в отчете миссии за 18 апреля, опубликованном сегодня.
"Специальная мониторинговая миссия получила угрозы от вооруженных мужчин. Во время пребывания в контролируемом «ДНР» Донецке, член «ДНР» приблизился к патрулю СММ, утверждая, что он видел транспортные средства СММ у экскаватора украинских Вооруженных сил, и сказал, что он откроет огонь по наблюдателям, если такая ситуация повторится снова", - утверждается в сообщении.
Читайте такжеГлава СБУ прогнозирует "зачистку" главарей боевиков Захарченко и Плотницкого
После угроз, вооруженный боевик покинул место инцидента.
В то же время, в другом инциденте, вооруженный член «ЛНР» в селе Пархоменко (29 км к востоку от Луганска) угрожал арестовать наблюдателей.
В частности, отмечается, что вооруженные члены «ЛНР» остановили СММ на блокпосту недалеко от въезда на пограничный пункт пропуска в контролируемом «ЛНР» селе Пархоменко и попросили миссию показать патрульный план.
Читайте такжеМиссии ОБСЕ создают препятствия для посещения районов в зоне АТО - глава оргазизации в Украине
"Когда миссия отказалась показать патрульный план, члены «ЛНР» сказали СММ оставить это место и угрожали задержать СММ, если наблюдатели отклонятся от главной дороги при отъезде».
Наблюдатели сообщили в Совместный центр по контролю и координации о данном инциденте, но в ответ получили сообщение, что зона границы не относится к их ответственности. СЦКК посоветовала миссии покинуть указанную территорию.