ОБСЕ заявляет об угрозах боевиков открыть огонь по наблюдателям в случае их нахождения рядом с ВСУ

Об этом говорится в отчете миссии за 18 апреля, опубликованном сегодня.

"Специальная мониторинговая миссия получила угрозы от вооруженных мужчин. Во время пребывания в контролируемом «ДНР» Донецке, член «ДНР» приблизился к патрулю СММ, утверждая, что он видел транспортные средства СММ у экскаватора украинских Вооруженных сил, и сказал, что он откроет огонь по наблюдателям, если такая ситуация повторится снова", - утверждается в сообщении.

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После угроз, вооруженный боевик покинул место инцидента.

В то же время, в другом инциденте, вооруженный член «ЛНР» в селе Пархоменко (29 км к востоку от Луганска) угрожал арестовать наблюдателей.

В частности, отмечается, что вооруженные члены «ЛНР» остановили СММ на блокпосту недалеко от въезда на пограничный пункт пропуска в контролируемом «ЛНР» селе Пархоменко и попросили миссию показать патрульный план.

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"Когда миссия отказалась показать патрульный план, члены «ЛНР» сказали СММ оставить это место и угрожали задержать СММ, если наблюдатели отклонятся от главной дороги при отъезде».

Наблюдатели сообщили в Совместный центр по контролю и координации о данном инциденте, но в ответ получили сообщение, что зона границы не относится к их ответственности. СЦКК посоветовала миссии покинуть указанную территорию.