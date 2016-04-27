США вместе с Германией и Францией активизируют усилия для выполнения Минских соглашений – Нуланд

Об этом заявила помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд на пресс-конференции в Киеве.

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"Одно из решений, которое было принято в Ганновере, заключается в том, что Соединенные Штаты теперь активизируют свои дипломатические усилия в тесном сотрудничестве с лидерами "нормандского формата", с Германией и Францией, для достижения выполнения Минских соглашений", - отметила Виктория Нуланд.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе президент США Барак Обама находился в немецком городе Ганновер, где проводил переговоры с европейскими союзниками.