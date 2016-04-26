Гройсман обсудил с Нуланд вопрос реформ в Украине и поддержку США в их проведении

Об этом сообщает Правительственный портал.

Как отмечается в сообщении, Гройсман сообщил о приоритетах работы нового правительства.

"Реальное положение дел очень сложное. И сегодня это состояние дел требует максимальной концентрации и максимальной преданности реформам в стране, на чем мы сегодня и сосредотачиваемся", - подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр подчеркнул решимость правительства проводить те реформы, которые направлены на преодоление коррупции, в том числе реформу украинской таможни.

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В свою очередь Нуланд поздравила Гройсмана с назначением на должность премьер-министра и выразила поддержку новому правительству в его решительных намерениях проводить необходимые реформы в экономической и социальных сферах, в энергетике, в сфере противодействия коррупции. "Украина уже показала огромный прогресс, но впереди еще остается очень много работы", - отметила она.

Помощник Государственного секретаря подтвердила готовность со стороны США выделить очередной пакет финансовых гарантий после принятия Украиной важных для продолжения реформ законопроектов, которые были определены в рамках договоренностей с Международным валютным фондом.

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Стороны также обсудили прогресс в выполнении Минских договоренностей. Нуланд подтвердила приверженность администрации США принципам соблюдения территориальной целостности, суверенитета и нерушимости границ Украины.