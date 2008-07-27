Тимошенко снова поднялась в воздух

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО завершила свое пребывание в Ивано-Франковской области и прибыла в Черновицкую область, где ознакомится с ситуацией, сложившейся в регионе в результате наводнения.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, премьер-министр планирует посетить Калиновский рынок, который в результате проливных дождей был полностью затоплен.

По пути в Черновицкую область Ю.ТИМОШЕНКО на вертолете совершила облет некоторых пострадавших районов и ознакомилась с ситуацией на реке Прут на украинско-румынской границе.