Тимошенко задержится в зоне бедствия

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена лично осмотреть все пострадавшие от наводнения регионы и взять под свое руководство ликвидацию последствий стихийного бедствия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила журналистам в аэропорту Ивано-Франковска.

Она подчеркнула, что в Ивано-Франковск прибыли представители всех министерств на уровне руководства. «Фактически мы проведем выездное заседание Кабинета министров», отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Вся правительственная команда, практически все правительство прибыли сегодня в Ивано-Франковск, чтобы выяснить объемы беды, которая произошла сегодня. Кроме того, мы объедем все области, которые зацепила непогода», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она сообщила, что планируется также выделение средств для ликвидации последствий стихии, и на первое время средств резервного фонда Кабмина для этого хватит.

«Мы сделаем все, чтобы все министерства и ведомства работали согласовано, чтобы людям предоставлялась помощь», - подчеркнула премьер.

При этом она отметила, что правительственная команда приложит все усилия для того, чтобы все последствия стихии были ликвидированы.

Отвечая на вопрос, сколько дней премьер-министр планирует посвятить изучению ситуации в пострадавших регионах, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Практически мы попробуем облететь и объехать все зоны бедствия, все области, в которых проблемные вопросы. Столько сколько надо, столько мы и будем».

Она также сообщила, что планирует сегодня работать параллельно с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, а после его возвращения в Киев еще останется в пострадавших зонах.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, стихийные бедствия такого рода происходят в каждой стране, и предвидеть их масштабы и последствия практически невозможно.

Кроме того, она подтвердила, что приехала в Ивано-Франковск, прервав свое лечение, однако не уточнила, какое именно. «Я действительно прервала лечение, но мне кажется, что сейчас не об этом надо говорить, а о том, как наводить порядок в пострадавших районах», - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что по пути в Ивано-Франковск ей удалось облететь некоторые пострадавшие районы.

Премьер намерена сегодня принять участие в заседании штаба по ликвидации последствий стихии, после чего планирует отправиться в Черновицкую область.