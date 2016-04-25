В Кремле заявили, что размещение вооружённых сотрудников ОБСЕ на Донбассе нужно "согласовать" с боевиками

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что вопрос о неких полицейских силах ОБСЕ подлежит согласование в первую очередь в самом ОБСЕ.

«Без этого согласования конкретно ставить вопрос вряд ли возможно. Главное - невозможно это делать без учета мнения и без отсутствия прямого диалога с теми республиками, с теми территориями, о размещении на территории которых идет речь», - заявляет Песков.

По его словам, в этом вопросе очень много разных аспектов, которые необходимо принимать во внимание, прежде чем договариваться.

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Как сообщал УНИАН, 14 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает размещение вооруженных сотрудников ОБСЕ на линии соприкосновения на Донбассе и увеличение их численности.

15 апреля президент Украины Петр Порошенко, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд скоординировали позиции относительно перспектив введения полицейской миссии ОБСЕ на Донбасс.

22 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе уже в ближайшее время.

«В результате моих переговоров в ближайшее время я жду введения новой вооруженной полицейской миссии ОБСЕ для обеспечения контроля над режимом прекращения огня, для охраны отведенного вооружения, для обеспечения вывода оккупационных войск Российской Федерации с оккупированной территории и для обеспечения эффективного контроля неконтролируемого участка украинско-российской границы, для того чтобы новые регулярные войска и новое вооружение не заходили на территорию Украины», - отметил Порошенко.