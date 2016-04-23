В Минэнергоугля заявили, что не намерены назначать Зюкова, которому приписывают связи с "ЛНР/ДНР"

Об этом министр сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

"Господин Зюков никогда не был на должности (советника – УНИАН), и мне странно, что средства массовой информации озвучивают в эфире ту информацию, которая не соответствует действительности. Господин Зюков не является, не был и не будет ни советником (речь шла о советнике) или заместителем министра энергетики и угольной промышленности", - сказал Насалик.

По его словам, общественный совет при Минэнергоугля действительно предложил Зюкова на должность советника министра. Насалик сказал, что не рассматривал эту кандидатуру.

"Юрий Зюков не рассматривался и не рассматривается на какую-либо должность в Министерстве энергетики и угольной промышленности", - подчеркнул министр.

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Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман устно обратился к Службе безопасности Украины проверить распространенную СМИ информацию о причастности Зюкова к деятельности незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях. По обращению журналистов "112 Украина", в СБУ сообщили, что для начала проверки премьер должен подать письменное заявление. Правоохранители до сих пор его не получили.

По словам Насалика, он предложил Кабинету министров оставить в должности своего заместителя Александра Светелика. Кандидатами в заместители также являются юрист-консультант "Нафтогаза" Елизавета Баданова и начальник управления европейской интеграции Минэнергоугля Михаил Бро-Айриан.

"На других заместителей я объявил открытый конкурс", - сказал Насалик.

У министра топлива и энергетики, по штатному расписанию, четыре заместителя.