В Минэнергоугля заявили, что не намерены назначать Зюкова, которому приписывают связи с "ЛНР/ДНР"
Новый глава Минэнерго Игорь Насалик заявил, что бывший заместитель главы этого ведомства Юрий Зюков, который находился на посту с апреля 2014 года по март 2015 года и в отношении которого СМИ распространили информацию о связях с сепаратистами Донбасса, не является и не будет ни советником, ни заместителем главы Минэнергоугля.
Об этом министр сообщил в эфире телеканала "112 Украина".
"Господин Зюков никогда не был на должности (советника – УНИАН), и мне странно, что средства массовой информации озвучивают в эфире ту информацию, которая не соответствует действительности. Господин Зюков не является, не был и не будет ни советником (речь шла о советнике) или заместителем министра энергетики и угольной промышленности", - сказал Насалик.
По его словам, общественный совет при Минэнергоугля действительно предложил Зюкова на должность советника министра. Насалик сказал, что не рассматривал эту кандидатуру.
"Юрий Зюков не рассматривался и не рассматривается на какую-либо должность в Министерстве энергетики и угольной промышленности", - подчеркнул министр.
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Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман устно обратился к Службе безопасности Украины проверить распространенную СМИ информацию о причастности Зюкова к деятельности незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях. По обращению журналистов "112 Украина", в СБУ сообщили, что для начала проверки премьер должен подать письменное заявление. Правоохранители до сих пор его не получили.
По словам Насалика, он предложил Кабинету министров оставить в должности своего заместителя Александра Светелика. Кандидатами в заместители также являются юрист-консультант "Нафтогаза" Елизавета Баданова и начальник управления европейской интеграции Минэнергоугля Михаил Бро-Айриан.
"На других заместителей я объявил открытый конкурс", - сказал Насалик.
У министра топлива и энергетики, по штатному расписанию, четыре заместителя.