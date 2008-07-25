Российский МИД вызвал посла Украины: Грищенко ответит за Затулина

Посол Украины в России Константин ГРИЩЕНКО был вызван в МИД РФ для обсуждения ситуации с запретом на въезд в Украину депутату Госдумы Константину ЗАТУЛИНУ, сообщает ИТАР-ТАСС.

Задержание К.ЗАТУЛИНА - "вопиющее проявление недружественного отношения Украины к видному общественному деятелю России", депутату парламента, заявил в этой связи первый заместитель главы МИД РФ Андрей ДЕНИСОВ.

Сегодня же российское Посольство в Киеве направило в МИД Украины ноту по поводу инцидента. В документе выражена "глубокая обеспокоенность российской стороны в связи с подобным решением" и просьба "незамедлительно дать официальные разъяснения относительно произошедшего инцидента".

Как сообщал УНИАН, первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по делам СНГ К.ЗАТУЛИН был задержан в аэропорту Симферополя вечером 24 июля. По информации российской телекомпании НТВ, К.ЗАТУЛИН вместе с группой депутатов Госдумы РФ прилетел в Симферополь чартерным рейсом на теннисный турнир «Большая шляпа», который традиционно проводится в Крыму накануне Дня ВМФ России.

По информации источника в СБУ, Служба безопасности Украины возбудила в отношении К.ЗАТУЛИНА уголовное дело за попытку дестабилизации ситуации во время празднования 1020-й годовщины Крещения Киевской Руси.