Сестра Савченко не понимает радости Порошенко от "маленькой победы" в деле Надежды

Об этом она сказала в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1+1, передает ТСН.

По ее словам, если раньше любое упоминание о Савченко помогало ей, то сейчас, наоборот, вредит и вызывает смех у российской стороны.

"Россия – самый подлый сосед Украины, который может быть. Если нам что-то нужно, она делает наоборот. Зачем эти предварительные заявления? Уже высмеивают нашего президента, который, хвастается своей "небольшой победой" в деле Савченко. По сути, что это? Телефонный звонок. И Надя прекратила голодовку. Да, это немало. Он уже шлет туда самолет. Песков с этого смеется. Вот зачем это делать?", - сказала Вера Савченко.

Читайте такжеВ Кремле не видят проблемы в возможном прилете за Савченко самолета Порошенко, но о ее судьбе молчат

Ранее УНИАН сообщал, что в Министерстве иностранных дел РФ назвали суд над украинской летчицей Надеждой Савченко "внутренним" делом. По словам уполномоченного МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константина Долгова, со стороны Украины были сделаны "абсурдные требования" в контексте судебного процесса по делу Савченко, которые непосредственно нарушают принцип верховенства права.