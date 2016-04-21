Италия видит позитивные стороны в предоставлении Украине безвизового режима и не боится миграционных угроз

Такую позицию Италии подтвердил в Риме заместитель министра иностранных дел страны Винченцо Амендола во время встречи с заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Еленой Зеркаль, передает Радио Свобода.

С открытием границ для украинцев итальянская сторона не видит угрозы увеличения миграционного потока из Украины, добавил в комментарии для Радио Свобода посол Украины в Риме Евгений Перелыгин. По его словам, Украина не является поставщиком мигрантов в тех объемах, которые, в отличие от потока из африканских стран, могут ухудшить внутреннюю ситуацию в стране. С другой стороны, добавляет дипломат, присутствующие на Апеннинах украинцы не создают проблем для общества, а наоборот, помогают стабилизировать внутренний рынок труда, в частности в сфере предоставления социальных и домашних услуг итальянским семьям.

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Что касается либерализации визового режима Рим не выражает и предостережений по поводу вооруженного конфликта на востоке Украины. Как пояснил Перелыгин, за последние два года количество нелегалов из Украины в ЕС существенно не увеличилось, к тому же между Киевом и ЕС действует соглашение о реадмиссии лиц. Посол добавил, что более миллиона переселенцев из Донбасса остались в Украине, а не уехали в страны сообщества. И последнее, замечает посол, наличие биометрического паспорта дает гарантию, что даже нелегал будет опознан и возвращен в Украину.

Одновременно Рим считает необходимым продлить санкции против России до полного выполнения Москвой Минских договоренностей. Такую позицию Италии также подтвердил заместитель министра иностранных дел Амендола во время политических консультаций с украинской коллегой Зеркаль.

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Западные обозреватели часто относят Италию к странам ЕС, желающим воздержаться от антироссийских санкций, учитывая экономические убытки для внутренних экономик.

20 апреля Еврокомиссия сообщила, что предложила Европарламенту и Совету Европейского Союза отменить визы для граждан Украины, переведя Украину в список государств, граждане которых имеют возможность путешествовать в страны Шенгенской зоны без виз.

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Это предложение является следствием положительной оценки, данной Еврокомиссией в декабре прошлого года, в которой, в частности, подтверждено, что Украина удачно выполнила все критерии по плану действий по визовой либерализации.

После того, как это предложение будет одобрено, гражданам Украины, имеющим биометрические паспорта, не потребуются визы для краткосрочных (не более 90 дней в течение каждых 180 дней) поездок без права на трудоустройство в страны Шенгенской зоны.