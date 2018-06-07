Кому нужна реформа ЖКХ – человеку или олигарху?

Правительство собирается одобрить законопроект «Об общегосударственной программе реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2008–2012 годы», а также презентовать жилищно-коммунальную инспекцию, которой поручается мониторить качество услуг в сфере ЖКХ и наказывать нерадивых…

Тарифы решают все

Как предусматривает программа, о которой журналистам рассказывал министр жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко, годовой объем ее бюджетного финансирования планируется довести до миллиарда гривен, а в целом, за счет привлечения кредитов, за четыре года намечено для ее реализации использовать 40 миллиардов. Источниками финансирования, по словам министра, «станут тарифы, бюджетная поддержка, инвестиции при передаче предприятий ЖКХ в концессию или в аренду, а также кредитные ресурсы».

Кучеренко не случайно поставил на первое место тарифы – именно от их роста, а также от размера заложенной в них так называемой инвестиционной слагаемой будет зависеть успех реформы. Ни для кого уже не секрет, что при низких тарифах нечего и надеяться на частные инвестиции в эту отрасль. Они возможны только в том случае, если соответствующие предприятия станут привлекательными и будут сулить собственникам прибыль. Программа как раз и построена на новой политике ценообразования. Благодаря ей, намечается стимулировать и энергосбережение, и эффективное использование ресурсов. «Основная задача заключается в том, чтобы на каждую гривню бюджетной поддержки привлекалось 7–10 гривень частных инвестиций», – объясняет министр, но не строит воздушных замков: для полного обновления ЖКХ, по его словам, необходимо 15-20 лет. Кто же в этом случае будет нести ответственность за ее исполнение и за потраченные миллиарды?

И все же в ней есть глубокий рыночный смысл: программа реформирования ЖКХ расставляет первые вехи, ориентируясь на которые государство будет постепенно, но бесповоротно уходить из этой убыточной и политически опасной для любого правительства отрасли. Затянувшееся и неэффективное госприсутствие (убытки ЖКХ только за 2007 год, по данным профильного министерства, превышают 1,7 млрд. грн.), как уже всем понятно, является не более чем атавизмом социализма.

Как пользоваться кондоминиумом

Со стороны жильцов эстафету ЖКХ у государства примут объединения собственников квартир, или кондоминиумы, которые, по замыслу министерства, должны постепенно взять на себя функции жэков и прямо или косвенно обслуживать жильцов, заботиться об исправности зданий и всех их элементов и, главное – обеспечивать своевременную оплату услуг (все последние годы сумма задолженности жильцов не опускается ниже 8 миллиардов гривен).

Другим столпом реформ в этой сфере должны выступить инвесторы и банки, чья задача профинансировать обновление инженерных сетей и сооружений, да и самого жилищного хозяйства. По идее, именно это должно полностью изменить облик наших городов.

Получится ли, спрашивают скептики. Ведь многих инвесторов отпугивают не столько даже невысокие жилищно-коммунальные тарифы, сколько закавыки и пробелы в законодательстве, ставящие преграды строителям.

Представляется, что и эта проблема близка к решению.

Новые подходы к старению фонда и выселению несогласных

Недавно профильный комитет Верховной Рады одобрил законопроект (№2437), который снимает законодательный блок, стоящий на пути намерений реконструировать и модернизировать устаревший жилищный фонда. Фишка документа в том, что теперь жильцов старых домов судебные органы смогут выселять без их согласия.

Более того, этот законопроект, инициированный Юлией Тимошенко, предусматривает совершенно новый и в какой-то мере даже революционный порядок реконструкции "устаревшего жилищного фонда". До сих пор речь шла исключительно о жилых зданиях до пяти этажей (кроме усадебной застройки), которые по техническому состоянию не отвечают современным требованиям. Признаками «старения» считалось достижение предельного срока эксплуатации или износ основных конструктивных элементов на 60%.

Предложенный правительством новый документ рассматривает "устаревший жилищный фонд" гораздо шире. В случае прохождения законопроекта через парламент и «благословения» Президентом в «жилищные отходы городов» превращается любая "совокупность многоквартирных жилых домов и объектов социальной инфраструктуры (нежилой фонд) всех форм собственности, которые не соответствуют современным архитектурно-планировочным и санитарно-гигиеническим требованиям, а по техническому состоянию – эксплуатационным требованиям". Кроме того, согласно законопроекту, к устаревшему жилищному фонду могут быть приравнены также и не устаревшие дома, если они расположены "в границах территории комплексной застройки, реконструкции квартала (микрорайона) и усложняют реализацию такой застройки".

Авторы законопроекта предусматривают, что дом можно ставить под снос при условии, что застройщик (девелопер) представит вариант комплексной застройки, одобренный градостроительной комиссией и получивший разрешения соответствующих инстанций. Сделать это можно будет даже в том случае, если это многоэтажный, недавно построенный и вполне комфортабельный дом.

А как же права человека?

В нынешних условиях такой подход чреват как активными протестами местного населения, так и пассивным, включая торможение судебных процессов, сопротивлением отдельных собственников жилья, по тем или иным причинам не согласных с предложенными им условиями отселения. На этот случай законопроект №2437 предусматривает новую процедуру освобождения "устаревшего фонда". Она явно упрощена в пользу девелоперов. Если более 60% собственников жилых и нежилых помещений дома соглашаются на переезд, то несогласных могут выселять по решению суда в принудительном порядке. Учитывая финансовые возможности застройщиков, за судом дело не станет… Более того, над несогласными нависает еще и дополнительная угроза. Ведь в случае победы в суде девелопер, понесший убытки в результате потери темпа работ, может потребовать компенсации за упущенную прибыль. И закон будет на его стороне.

Но, помнится, Конституция называет частную собственность священной и неприкосновенной…

Так что, похоже, названный законопроект несколько даже выходит за черту прав человека и гражданина и за грань общественных потребностей, ориентируясь в первую очередь на крупный и даже олигархический капитал, профинансировавший в свое время успехи определенной политической силы и теперь, с приближением то ли вне-, то ли очередных выборов, требующий дивидендов. Как же его не удовлетворить, если уже в ближайшее время деньги будут снова нужны? Кроме того, новый закон позволяет правительству подтянуть к себе и «чужих» олигархов, которые с удовольствием воспользуются предоставленными возможностями в перекройке городской среды.

Впрочем, дополнительный штрих в эти возможности может внести еще и законопроект №0883 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о содействии строительству", который сейчас рассматривается в профильном парламентском комитете. В нем должны быть прописаны правила проведения общественных слушаний. Но можно ли будет с их помощью точно установить процент людей, высказавшихся «за» или «против»? И как исключить в данном случае коррупционные или другие незаконные действия застройщиков, которым под силу успешно для себя провести любое собрание?

Но иметь хоть какие-то правила всегда лучше, чем не иметь никаких. Поэтому имеется опасность того, что этот закон так и не придет на помощь закону №2437. Без правил, то есть в мутной воде, работать и извлекать из любого дела собственный интерес, конечно же, легче.

Так что одобрение упомянутых законопроектов может оказаться Пирровой победой в неотложном и суперважном деле реформирования ЖКХ. Нарушая конституционные права граждан (не исключено, что Конституционный суд этого не заметит), авторы названных в основном полезных законопроектов могут спровоцировать в стране очередной всплеск социальной напряженности. А под эту «музыку» реформы вообще не идут…

Виталий Княжанский