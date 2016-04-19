Адвокат Савченко подчеркнул принципиальную разницу между ее делом и делом ГРУшников

Об этом сообщил адвокат украинки Марк Фейгин на своей странице в Twitter.

"Савченко не считает свое дело и дело Ерофеева-Александрова зеркальными", - написал он.

"Дела в Киеве и РФ шли параллельно, но считать их одинаковыми, как в части обвинения, так и в части виновности в обоих случаях неверно", - отмечает он.

"Как адвокат Савченко не считаю правильным пытаться к чему-то склонять Ерофеева и Александрова. Вопрос переговоров оставим политикам", - отметил Фейгин.

"Савченко похитили и перевезли в РФ, российские спецназовцы оказались в Украине сами. Это принципиальная разница", - подчеркнул Фейгин.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля Голосеевский райсуд Киева признал виновными российских ГРУшників Ерофеева и Александрова, задержанных в прошлом году в зоне конфликта на востоке Украины, в ведении агрессивных военных действий, содействии деятельности террористической организации, в совершении террористического акта. Суд назначил российским военным наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с конфискацией имущества.

Как передает РБК, Ерофеев, в отличие от Савченко, считает дела одинаковыми.

"Что там дали, что тут. Не глядели даже ни на что: виновны, не виновны. Может месть это была", - предположил он в разговоре с журналистами.

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Суд в России 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков. Также суд присудил Савченко штраф в 30 тыс. рублей за "незаконное пересечение границы".

Савченко с 6 апреля возобновил сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину. По данным адвокатов летчицы, Савченко находится в тяжелом состоянии.

Александрова и Ерофеева считают главными претендентами для обмена на украинских политзаключенных в России, в частности Савченко.